«Перекрыли все выходы-входы, чтобы никто не сбежал»: в Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-29T13:32:22+03:00

Всего поймали 67 человек, восемь из которых в скором времени отправятся на родину

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Овощебаза №4 и стройплощадка в Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня стали местом облавы. На территории складов полиция, Интерпол и Центр «Э» устроили облаву на мигрантов-нелегалов.

Чтобы не дать им всем сбежать, представители МВД разбились на несколько групп и подъехали к базе с разных сторон, тем самым перекрыв все возможные пути отхода. И уже через короткое время служебные автобусы были заполнены гражданами из ближнего зарубежья.

- Всех их доставили в Управление по вопросам миграции для установления личности и проверки по базам данных на предмет нахождения в розыске за ранее совершенные преступления, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Точно также силовики заманили и поймали мигрантов на одной из строек жилого дома. Они прошлись по всем этажам, заглянули в вагончики и обследовали прилегающую территорию.

- Из 67 человек, угодивших в сети борцов с нелегалами, 12 оказались именно теми нарушителями, ради поимки которых и задумывалось это оперативное мероприятие, - добавил Горелых.

В отношении восьми из них сотрудниками полиции в настоящее время готовятся документы на выдворение за пределы РФ. Учитывая злободневность проблемы, такие акции органами внутренних дел будут проводиться на регулярной основе по всей территории Среднего Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU