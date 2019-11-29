«Перекрыли все выходы-входы, чтобы никто не сбежал»: в Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов
Овощебаза №4 и стройплощадка в Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня стали местом облавы. На территории складов полиция, Интерпол и Центр «Э» устроили облаву на мигрантов-нелегалов.
Чтобы не дать им всем сбежать, представители МВД разбились на несколько групп и подъехали к базе с разных сторон, тем самым перекрыв все возможные пути отхода. И уже через короткое время служебные автобусы были заполнены гражданами из ближнего зарубежья.
- Всех их доставили в Управление по вопросам миграции для установления личности и проверки по базам данных на предмет нахождения в розыске за ранее совершенные преступления, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
Точно также силовики заманили и поймали мигрантов на одной из строек жилого дома. Они прошлись по всем этажам, заглянули в вагончики и обследовали прилегающую территорию.
- Из 67 человек, угодивших в сети борцов с нелегалами, 12 оказались именно теми нарушителями, ради поимки которых и задумывалось это оперативное мероприятие, - добавил Горелых.
В отношении восьми из них сотрудниками полиции в настоящее время готовятся документы на выдворение за пределы РФ. Учитывая злободневность проблемы, такие акции органами внутренних дел будут проводиться на регулярной основе по всей территории Среднего Урала.
ИСТОЧНИК KP.RU