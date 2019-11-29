2019-11-29T12:46:35+03:00
Происшествия

Врача-травматолога из Екатеринбурга, которого поймали с наркотиками, отправили на 11 лет в тюрьму

Запрещенные вещества обнаружили в ходе досмотра личных вещей
Мария Трапезникова
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Врачу дали 11 лет. Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуВрачу дали 11 лет. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге сегодня, 29 ноября, в Чкаловском районном суде вынесли приговор 35-летнему врачу-травматологу, которого обвиняют в торговле наркотиками.

В конце февраля этого года полиция по подозрению в распространении наркотиков задержала местного жителя. При этом он пытался сопротивляться, однако все равно был пойман и доставлен в отделение.

- В виду того, что в момент задержания у предполагаемого наркосбытчика имелись признаки опьянения, ему было предложено пройти медосвидетельствование – от которого он отказался, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Тогда на него составили протокол об административном правонарушении.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Однако после досмотра личных вещей полицейские обнаружили несколько свертков и полимерный пакет с подозрительным веществом.

- Последующая экспертиза подтвердила догадки силовиков – это был гашиш, общей массой 8,94 граммов, - добавили в УМВД.

В сентябре расследование уголовного дела было закончено и отправлено в суд. Сегодня мужчине назначили 11 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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