Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей на формирование пенсии

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-29T12:38:06+03:00

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По итогам десяти месяцев этого года участники бонусной программы «Мультибонус» ВТБ направили в ВТБ Пенсионный фонд 5,5 тысячи взносов на формирование негосударственной пенсии. Накопленные в программе бонусы были конвертированы в рубли. Общая сумма взносов за отчетный период превысила 35 млн рублей. Данный показатель в семь раз превысил результат аналогичного периода прошлого года.

Единая программа лояльности «Мультибонус» ВТБ объединяет в себе несколько бонусных опций: «Коллекция», «Путешествия» и «Cash back». Все бонусные опции позволяют получать вознаграждения за покупки по картам ВТБ и обменивать их на товары, развлечения, путешествия в каталоге на официальной платформе bonus.vtb.ru. В том числе накопленные бонусы можно перевести на формирование негосударственной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд. Клиентам доступны взносы различного номинала: 500, 1000, 1500 рублей.

«ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров отрасли. Благодаря программам, которые мы предлагаем, клиенты могут значительно увеличить размер своей будущей пенсии. Ежемесячно мы наблюдаем рост количества и суммы поступающих взносов, в том числе и в рамках программы лояльности «Мультибонус» от ВТБ. За этот год их количество рекордно увеличилось более чем на 80%, до 5,5 тысяч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках нашей стратегии мы продолжим внедрение передовых подходов к организации работы и развитие инновационных сервисов. К 2023 году мы планируем привлечь в фонд 1,4 млн новых клиентов, а также перевести 100% сервисов для физических лиц в онлайн-каналы», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

В настоящий момент в каталоге «Мультибонус» ВТБ предлагает клиентам потратить свои бонусы более чем на 10 тысяч видов различных товаров и услуг. Программа поддерживает широкий ассортимент вознаграждений, количество партнёров ежегодно растет и на сегодняшний день составляет более 100 крупнейших компаний.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам девяти месяцев 2019 года активы НПФ ВТБ выросли на 26% и превысили 252 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU