На Ботанике закрыли школу из-за жалоб детей на тошноту и боли в животе

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-29T12:18:07+03:00

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Сегодня утром сразу несколько учеников школы №197 на Ботанике пожаловались на сильные боли в животе и тошноту. Пока что известно о пяти детях, у них подозревают острую кишечную инфекцию.

- Нам сообщила руководитель школы, что от некоторых родителей поступила информация, что у их детей есть признаки ОКИ. В связи с этим было принято решение вторую смену отправить на дистанционное обучение и провести полную санобработку всех помещений школы, - рассказала пресс-секретарь департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина.

Помимо этого на уши подняли оператора питания, ООО «Школяр», который обеспечивает всех учеников едой. Им заказали обработку всех помещений пищеблока в Центре гигиены и эпидемиологии.

Из-за того, что завтра неучебный день, времени на санобработку будет предостаточно. И если все пойдет по плану, в понедельник дети смогут вернуться к урокам в стенах школы.

- Пока что никакого подтверждения заболеваний нет, но в целях профилактики мы решили принять меры, - добавила Катыхина.

ИСТОЧНИК KP.RU