«Пельмешки с клюковкой и шкатулка с минералами»: уральские сувениры стали одними из лучших в стране
Кто хотя бы раз, собираясь в гости в другие регионы, не ходил по сувенирным лавкам в поисках хорошенького подарка, который бы отражал символику Урала? Накануне состоялся финал конкурса «Туристический сувенир – 2019», по итогам которого Свердловская область заняла пятое место. Всего за главную победу соревновались 514 авторов из 52 регионов России.
- Сегодня у нас сформировалась культуры производства качественных интересных изделий, которые дают представление о достопримечательностях нашего региона и рассказывают о Свердловской области по всему миру, - рассказала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.
В финале поборолись не только этнографические изделия (всевозможные игрушки, шкатулки с минералами и магниты), но и гастрономические – Пельмешки с клюковкой в листочке и Шалинские сбитни.
Отметим, что конкурс на лучший сувенир проводится в России с 2015 года при поддержке Федерального агентства по туризму.
ИСТОЧНИК KP.RU