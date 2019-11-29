2019-11-29T11:40:45+03:00
Общество

«Пельмешки с клюковкой и шкатулка с минералами»: уральские сувениры стали одними из лучших в стране

За главную победу соревновались 514 авторов из 52 регионов России
Мария Трапезникова
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Конкурс проходит с 2015 годаКонкурс проходит с 2015 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кто хотя бы раз, собираясь в гости в другие регионы, не ходил по сувенирным лавкам в поисках хорошенького подарка, который бы отражал символику Урала? Накануне состоялся финал конкурса «Туристический сувенир – 2019», по итогам которого Свердловская область заняла пятое место. Всего за главную победу соревновались 514 авторов из 52 регионов России.

- Сегодня у нас сформировалась культуры производства качественных интересных изделий, которые дают представление о достопримечательностях нашего региона и рассказывают о Свердловской области по всему миру, - рассказала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

В финале поборолись не только этнографические изделия (всевозможные игрушки, шкатулки с минералами и магниты), но и гастрономические – Пельмешки с клюковкой в листочке и Шалинские сбитни.

Отметим, что конкурс на лучший сувенир проводится в России с 2015 года при поддержке Федерального агентства по туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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