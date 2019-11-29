Не попал под санкции WADA: международный шахматный турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-29T11:13:36+03:00

В FIDE отметили, что все необходимые контракты уже подписаны

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Накануне Международная шахматная федерация – или просто FIDE – выпустила официальное заявление, в котором утверждает, что шахматному турниру претендентов в Екатеринбурге быть. И спортивное мероприятие не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Напомним, что он должен будет пройти весной 2020 года.

- FIDE официально заявляет, что контракты на проведение турнира претендентов и Всемирной шахматной олимпиады 2020 года уже подписаны, - говорится в официальном заявлении. – Учитывая, что в каждом случае была получена только одна заявка на организацию мероприятия, мы считаем, что оба турнира попадают под исключение, составленное WADA.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство порекомендовало отстранить Россию от проведения международных спортивных мероприятий сразу на четыре года. Пока что официального решения не принято – это случится 9 декабря.

Самое крупное мероприятие, которое может попасть под санкции – проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Не так давно в Кремле заявили, что бояться пока нечего, и подготовка к ней идет по плану.

ИСТОЧНИК KP.RU