Солнечная и Счастливая: медцентр МИРА открывает новый филиал

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-29T10:57:10+03:00

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1 декабря Медицинский центр «МИРА» открывает филиал в микрорайоне «Солнечный». Всех посетителей новой клиники на Счастливой-3 в этот день ждут подарки и скидки. Время работы нового медцентра: в будни — с 7:30 до 20:00; в субботу — с 8:00 до 20:00, в воскресенье – с 9:00 до 16:00.

«Счастливая МИРА», называют сами врачи новую клинику. И филиал, который открывается на улице Счастливой, дом 3, должен полностью оправдать это название. Ведь это пока единственное медицинское учреждение в молодом, но уже достаточно крупном микрорайоне. Теперь жители Солнечного могут сдать анализы и получить медицинские консультации не уезжая далеко от дома.

Медицинский центр в Солнечном открывается совместно с партнером МЦ «МИРА» - лабораторной службой Хеликс». На Счастливой, 3 будут выполняться более 1500 видов анализов, причем опытные медсестры работают с венами любой сложности и успешно делают забор крови у самых маленьких детей.

Остается добавить, что прием пациентов в филиале ведется независимо от прописки, возможна оплата услуг по страховке, действует система накопительных скидок. При необходимости выдается больничный лист и документы для оформления налоговых льгот.

Записаться на прием можно позвонив на номер единой справочной службы Медицинского центра «МИРА»: (343) 224-20-56, 8-800-511-26-86, либо воспользоваться онлайн записью.

Медицинский Центр «Мира» уже 10 лет оказывает качественную медицинскую помощь жителям города. Здесь есть все необходимое для поддержания и восстановления здоровья – квалифицированные врачи, современное оборудование и уютная атмосфера.

Для коллектива Медицинского центра "Мира" очень важно, чтобы пациенты испытывали только положительные эмоции от посещения доктора, ведь хорошее настроение – важный фактор отличного самочувствия.

Медицинский Центр «Мира» - центр внимания к вашему здоровью.

Тел: (343)224–20–56, 286–20–56

Ул. 8 марта, 171 (м. Чкаловская), ул.Счастливая, 3(мкрн. «Солнечный»)

www.mira-med.ru