«Был вынужден сам решать эти проблемы»: уральские чиновники оставили ветерана ВОВ без холодной воды

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-29T10:51:11+03:00

Он несколько раз обращался в суд и только в последний раз ему пошли навстречу

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С 2011 года по сегодняшний день в селе Маминское, которое находится в Каменском ГО, большие проблемы с холодной водой. Иногда ее просто не бывает по нескольку месяцев – а в каких-то отдельных случаях и по нескольку лет. Так, ветеран ВОВ Михаил Васильевич с 2016 года живет без холодной воды.

- Мужчина является инвалидом 2 группы и без посторонней помощи за пределы дома не выходит. Проблемы с перебоями воды он вынужден решать самостоятельно, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Поэтому на участке своего дома он пробурил скважину.

Чтобы хоть как-то решить проблему с холодной водой, он обращался в суд и даже выиграл процесс. Администрация обязана была устранить все недочеты и починить трассы холодного водоснабжения.

Решение суда вступило в силу еще летом 2017 года, однако так и не было исполнено. В декабре 2018 года Михаил Васильевич вновь пришел в суд с требованием взыскать с администрации убытки.

- И тогда суд обязал администрацию выплатить мужчине 73,8 тысячи рублей с учетом всех расходов и компенсации морального вреда, - добавили в Облсуде. – Решение пытались оспорить, но, в итоге, оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU