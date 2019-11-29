2019-11-29T10:22:06+03:00
Общество

Екатеринбуржцев зовут сдать тест на ВИЧ

Масштабная акция пройдет 1 декабря сразу в 17 города области
Мария Трапезникова
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Горожан зовут сдать тест на ВИЧГорожан зовут сдать тест на ВИЧФото: Алексей БУЛАТОВ
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По всей территории Свердловской области с 25 ноября по 2 декабря проходит масштабное тестирование на ВИЧ. Оно приурочено к 1 декабря – Дню борьбы со СПИДом. Такая акция проходит сразу в 17 городах региона: Екатеринбурге, Полевском, Березовском, Сысерти, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и многих других. Ожидается, что тест придут сдать 2,5 тысячи человек.

- В Екатеринбурге центр СПИДа и администрация города на Вайнера проведут акцию по тестированию и раздадут сувениры всем, кто сдаст тест, - рассказали в департаменте информполитики региона.

А в ТЦ «Мега» 1 декабря, с 12:00 до 17:00, при поддержке управления здравоохранения, пройдет массовая акция «Пропустить нельзя, пройти». Это обследования, которые помогут узнать свой ВИЧ-статус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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