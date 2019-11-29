В Екатеринбурге стартует пятая «Евразия»

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-29T10:10:05+03:00

Музыкальный фестиваль проходит уже пятый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественное открытие музыкального фестиваля состоится сегодня вечером в Свердловской филармонии

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В Екатеринбурге стартует V Международный музыкальный фестиваль «Евразия». До 6 декабря он будет проходить в Свердловской государственной филармонии. Торжественное открытие состоится сегодня, 29 ноября, в 18:30.

Перед зрителями выступят Уральский академический филармонический оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии. Одним из самых запоминающихся выступлений станет исполнение оратории Ханса Вернера Хенце «Плот «Медузы», посвященная Че Геваре.

- Эта кантата, вдохновленная одним из самых знаменитых полотен романтизма, только сейчас возвращается на европейские сцены и впервые в России зазвучит на екатеринбургской «Евразии», - рассказали в пресс-службе филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU