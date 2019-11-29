В Екатеринбурге экс-сотрудника Ростехнадзора отправили в тюрьму за получение взятки

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-29T09:56:29+03:00

Его отправили в тюрьму на 4 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время рейда отремонтированной трассы он нашел грубые нарушения в документации и предложил главному инженеру их «замять»

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В Екатеринбурге экс-сотрудника Ростехнадзора Дениса Семашко отправили под суд. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Ранее его уже судили за аналогичное преступление.

Семашко было поручено проинспектировать реконструкцию трассы Екатеринбург – Тюмень. После проверки он выявил грубые нарушения в документации.

- После этого, 1 декабря 2017 года, он предложил главному инженеру «замять» все недочеты за 140 тысяч рублей. Он передал ему реквизиты банковского счета, открытого на имя его матери, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

И инженер, понимая, что его ждет, если все недочеты «всплывут», согласился. Он перевел экс-сотруднику Ростехнадзора на карту 140 тысяч. Органами следствия в отношении его вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, потому что он активно способствовал раскрытию преступления.

И вот, суд Екатеринбурга назначил экс-инспектору Ростехнадзора 4 года и 6 месяцев колонии общего режима и лишил его права занимать аналогичные должности на срок в 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU