2019-11-29T09:31:19+03:00
Происшествия

Действовала по схеме финансовой пирамиды: в Екатеринбурге поймали кредитную мошенницу

От ее рук пострадало 80 человек
Мария Трапезникова
Поделиться:
Она облапошила 80 человек. Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуОна облапошила 80 человек. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Полиция Екатеринбурга задержала местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве. С декабря 2018 года она, работая финансовым консультантом в кредитной конторе, оформляла на людей кредитные договоры. На сегодняшний день от ее рук пострадало 80 человек.

- Заемщиков она находила через знакомых, которые рекомендовали ее как ответственного и надежного работника, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Она действовала по схеме финансовой пирамиды: погашала кредиты одних клиентов за счет займов следующих. Оставшуюся часть денег она забирала себе.

Чтобы заманить к себе жертву, женщина предлагала ей выгодную сделку – заключить кредитный договор и сразу же получить часть денег. При этом она обещала, что ежемесячную оплату будет вносить сама.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Оказалось, что ранее женщина уже была судима за мошенничество и в 2009 году приговорена к пяти годам тюрьмы. Сама она утверждает, что обманывала людей, чтобы получить бонусы за привлечение большого количества клиентов.

- Всего, по ее словам, она обдурачила больше 300 человек, - добавили в полиции. – Во время обыска у нее в квартире обнаружили кредитные карты, договоры и тетрадь, в которой она вела учет всех заемщиков.

На женщину завели уголовное дело. Максимальный срок, который ей теперь грозит – до 10 лет колонии. На время следствия она будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Был вынужден сам решать эти проблемы»: уральские чиновники оставили ветерана ВОВ без холодной воды
Екатеринбуржцев зовут сдать тест на ВИЧ
В Екатеринбурге стартует пятая «Евразия»
В Екатеринбурге экс-сотрудника Ростехнадзора отправили в тюрьму за получение взятки
Центральные улицы Екатеринбурга перекроют из-за дня рождения маршала Жукова
Мама, я не шопоголик: уральцы заказали из Китая больше 90 тонн товаров
Еще меньше мест для парковки: где в Екатеринбурге запретят ставить машины
Екатеринбурженка осталась без машины из-за долгов в полмиллиона
В Екатеринбурге за 35 миллионов продают роскошную квартиру с золотой кроватью
«Мега» в Екатеринбурге стала лучшим ТЦ России
Запуск «Тополя»: уральцы испугались светящегося «НЛО» в ночном тебе
Спасли 100 человек: в Екатеринбурге вновь загорелись электрощитки