Действовала по схеме финансовой пирамиды: в Екатеринбурге поймали кредитную мошенницу

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-29T09:31:19+03:00

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Полиция Екатеринбурга задержала местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве. С декабря 2018 года она, работая финансовым консультантом в кредитной конторе, оформляла на людей кредитные договоры. На сегодняшний день от ее рук пострадало 80 человек.

- Заемщиков она находила через знакомых, которые рекомендовали ее как ответственного и надежного работника, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Она действовала по схеме финансовой пирамиды: погашала кредиты одних клиентов за счет займов следующих. Оставшуюся часть денег она забирала себе.

Чтобы заманить к себе жертву, женщина предлагала ей выгодную сделку – заключить кредитный договор и сразу же получить часть денег. При этом она обещала, что ежемесячную оплату будет вносить сама.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Оказалось, что ранее женщина уже была судима за мошенничество и в 2009 году приговорена к пяти годам тюрьмы. Сама она утверждает, что обманывала людей, чтобы получить бонусы за привлечение большого количества клиентов.

- Всего, по ее словам, она обдурачила больше 300 человек, - добавили в полиции. – Во время обыска у нее в квартире обнаружили кредитные карты, договоры и тетрадь, в которой она вела учет всех заемщиков.

На женщину завели уголовное дело. Максимальный срок, который ей теперь грозит – до 10 лет колонии. На время следствия она будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU