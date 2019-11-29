2019-11-29T09:28:57+03:00
Общество

Центральные улицы Екатеринбурга перекроют из-за дня рождения маршала Жукова

Движение остановят по нечетной стороне проспекта Ленина – от Восточной до Луначарского
Мария Трапезникова
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Сразу несколько автобусов изменят маршрутСразу несколько автобусов изменят маршрутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Центральные улицы Екатеринбурга вновь собираются перекрывать. На этот раз – 1 декабря из-за празднования дня рождения маршала Жукова. В этом году исполняется 123 года со дня ее рождения.

- Маршрут изменят автобусы, с 9:45 до окончания торжественного возложения венков к памятнику Г. К. Жукову, по нечетной стороне проспекта Ленина – от Восточной до Луначарского, - уточнили в пресс-службе «Гортранса».

Изменения коснутся сразу четырех муниципальных автобусов: №28, 50, 54, 61. Рассказываем, по каким улицам они пойдут:

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Напомним, что этим же днем, 1 декабря, из-за зимнего полумарафона перекроют еще несколько центральных улиц. Об этом мы рассказывали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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