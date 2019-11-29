Мама, я не шопоголик: уральцы заказали из Китая больше 90 тонн товаров

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-29T08:20:30+03:00

Вот такой гигант накануне прилетел в Екатеринбург. Фото: пресс-служба "Почты России"

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Накануне в аэропорт Кольцово приземлился грузовой авиаборт Boing-747. Он привез из Китая посылки, которые уральцы заказали во время международной распродажи 11.11 в интернет-магазине AliExpress.

Внутри у стального гиганта больше 90 тонн различных товаров – и это только первая партия. В течение двух недель в Кольцово прилетит еще три таких авиаборта – в течение декабря в аэропорт планируют доставить больше 900 тонн посылок из Китая.

Внутри у него - больше 90 тонн посылок. Фото: пресс-служба "Почты России"

- Все почтовые объекты работают в усиленном режиме, чтобы своевременно обработать и доставить посылки получателям. Поступивший объем посылок будет обработан в течение 3-4 дней, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России». – Для своевременной обработки почты задействованы все конвейерные линии в круглосуточном режиме, увеличен штат сортировщиков и операторов.

Кстати, не так давно почтовики вместе с таможенниками запустили новую технологию ММПО – она позволяет еще быстрее пройти таможенный контроль. На сегодняшний день пропускная способность выросла в три раза и достигла максимальной мощности.

ИСТОЧНИК KP.RU