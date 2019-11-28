В Екатеринбурге депутаты одобрили проект бюджета на 2020 год
В среду, 28 ноября, депутаты Гордумы Екатеринбурга из комиссии по бюджету одобрили проект городской казны на будущий год в первом чтении. Документ рассмотрят на следующем заседании Думы, которое пройдет 3 декабря.
Доходы городской казны в 2020 году составят 47,4 миллиарда рублей, а расходы – 49,2 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 1,8 миллиарда рублей.
Проект бюджета на днях не одобрили большинство комиссий Гордумы Екатеринбурга. У депутатов появилось несколько вопросов к документу. К примеру, народным избранникам не понравились неясно прописанные расходы, недостаточное финансирование расселения горожан из ветхого и аварийного жилья (312 миллионов рублей).
После этого в мэрии заявили о намерении добавить из других статей еще 100 миллионов рублей на эту статью.
ИСТОЧНИК KP.RU