2019-11-28T11:50:48+03:00
Экономика

В Екатеринбурге депутаты одобрили проект бюджета на 2020 год

Документ рассмотрят на заседании Гордумы 3 декабря
Лев ИСТОМИН
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Гордума примет бюджет. Но с правкамиГордума примет бюджет. Но с правкамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 28 ноября, депутаты Гордумы Екатеринбурга из комиссии по бюджету одобрили проект городской казны на будущий год в первом чтении. Документ рассмотрят на следующем заседании Думы, которое пройдет 3 декабря.

Доходы городской казны в 2020 году составят 47,4 миллиарда рублей, а расходы – 49,2 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 1,8 миллиарда рублей.

Проект бюджета на днях не одобрили большинство комиссий Гордумы Екатеринбурга. У депутатов появилось несколько вопросов к документу. К примеру, народным избранникам не понравились неясно прописанные расходы, недостаточное финансирование расселения горожан из ветхого и аварийного жилья (312 миллионов рублей).

После этого в мэрии заявили о намерении добавить из других статей еще 100 миллионов рублей на эту статью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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