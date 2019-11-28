2019-11-28T11:33:32+03:00
Общество

Ушел на подработку и пропал: под Екатеринбургом вторые сутки ищут парня с родинкой на подбородке

Александр Леонтьев вышел из дома 26 ноября – и с тех пор его телефон вне зоны доступа
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: ПСО "Прорыв"Фото: ПСО "Прорыв"
Изменить размер текста:

Под Екатеринбургом, в Березовском, волонтеры вторые сутки разыскивают 21-летнего Леонтьева Александра Владимировича. Молодой человек пропал 26 ноября – он вышел из дома, сообщив девушке, что отправился на подработку, и около 16:00 перестал выходить на связь.

- Никто раньше про подработку не слышал, у парня есть основная работа – на складе в магазине, - рассказали волонтеры ПСО «Прорыв». – Жил со своей девушкой. Утром сказал ей, что отправится на какую-то подработку. Девушка уехала по делам до того, как парень пропал. А потом перестал выходить на связь. Его телефон до сих пор недоступен.

Волонтеры бьют тревогу – у Александра не было врагов и ссоры в ближайшее время не случались. Ни с родителями, ни с девушкой, ни с друзьями. Финансовых проблем у него тоже никаких не было.

- Парень очень положительный: ни пьет, ни курит, занимается спортом. Никогда не был замечен ни в каких плохих компаниях, - добавили волонтеры. – Мы сейчас с полицией ведем поиски, пытаемся получить записи с камер видеонаблюдения. Ситуация очень непонятная.

Фото: ПСО "Прорыв"

Фото: ПСО "Прорыв"

Особые приметы: родинка на подбородке.

Приметы: плотное телосложение, рост 180-190 сантиметров, серые глаза и русые волосы.

На момент пропажи был одет в куртку «парка» темно-синего цвета, темные брюки и черные ботинки.

Если вы вдруг видели где-то Леонтьева Александра или знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам: +7-9000-44-02-20 (Наталья), +7-900-203-6662 (Мария).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С разницей в несколько минут: утром в Екатеринбурге произошел «аварийный бум»
В Екатеринбурге депутаты одобрили проект бюджета на 2020 год
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
Версия Барби от «Почты России»: уральцы смогут купить на Новый год брендированных почтовых кукол
В посольстве Беларуси прокомментировали жестокое убийство 9-летнего мальчика в Екатеринбурге
Андрей Рожков нашел способ помочь глухому музыканту из Нижнего Тагила
Уральского стоматолога оштрафовали за работу без лицензии
«Смена прописки» депутатам Гордумы Екатеринбурга обойдется в 21 миллион
Мать закопала труп и сбежала за границу: стали известны подробности убийства 9-летнего из Беларуси в Екатеринбурге
На Урале под суд отправили мигрантку, которая пыталась дать взятку полицейскому
Уральские «лисицы» впервые уступили Риге на выездном матче Евролиги
«Сказала, что это самооборона»: на Химмаше женщина ударила ножом в пах отца своего ребенка
Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за лечение, которое ее едва не убило
Пострадал пешеход: у старинного кладбища в Екатеринбурге столкнулись трамвай и легковушка
На родину терракотовой армии и диких гусей: в Кольцово запускается новый рейс в Китай
Волейболистки «Уралочки» уступили французским соперницам
На самых опасных свердловских трассах поставят разделительные ограждения
Тушили 58 спасателей: в Екатеринбурге вспыхнул склад
В Екатеринбурге за миллион рублей заменят поврежденные авариями дорожные ограждения
Последние осенние деньки в Екатеринбурге будут теплыми и бесснежными