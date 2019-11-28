Ушел на подработку и пропал: под Екатеринбургом вторые сутки ищут парня с родинкой на подбородке

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-28T11:33:32+03:00

Александр Леонтьев вышел из дома 26 ноября – и с тех пор его телефон вне зоны доступа

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Под Екатеринбургом, в Березовском, волонтеры вторые сутки разыскивают 21-летнего Леонтьева Александра Владимировича. Молодой человек пропал 26 ноября – он вышел из дома, сообщив девушке, что отправился на подработку, и около 16:00 перестал выходить на связь.

- Никто раньше про подработку не слышал, у парня есть основная работа – на складе в магазине, - рассказали волонтеры ПСО «Прорыв». – Жил со своей девушкой. Утром сказал ей, что отправится на какую-то подработку. Девушка уехала по делам до того, как парень пропал. А потом перестал выходить на связь. Его телефон до сих пор недоступен.

Волонтеры бьют тревогу – у Александра не было врагов и ссоры в ближайшее время не случались. Ни с родителями, ни с девушкой, ни с друзьями. Финансовых проблем у него тоже никаких не было.

- Парень очень положительный: ни пьет, ни курит, занимается спортом. Никогда не был замечен ни в каких плохих компаниях, - добавили волонтеры. – Мы сейчас с полицией ведем поиски, пытаемся получить записи с камер видеонаблюдения. Ситуация очень непонятная.

Фото: ПСО "Прорыв"

Особые приметы: родинка на подбородке.

Приметы: плотное телосложение, рост 180-190 сантиметров, серые глаза и русые волосы.

На момент пропажи был одет в куртку «парка» темно-синего цвета, темные брюки и черные ботинки.

Если вы вдруг видели где-то Леонтьева Александра или знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам: +7-9000-44-02-20 (Наталья), +7-900-203-6662 (Мария).

ИСТОЧНИК KP.RU