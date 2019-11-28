2019-11-28T11:52:28+03:00
Происшествия

В посольстве Беларуси прокомментировали жестокое убийство 9-летнего мальчика в Екатеринбурге

Сейчас поисками матери ребенка занимаются лучшие сыщики ФСБ и уголовного розыска
Олег ГАЛИМОВ
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На днях вандалы сожгли флаг у посольстваНа днях вандалы сожгли флаг у посольстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В посольстве Республики Беларусь в Екатеринбурге прокомментировали убийство 9-летнего мальчика. По данным «КП», мать ребенка сбежала за границу после расправы над сыном. Мальчика били плеткой, но смерть наступила от удушения кляпом.

Труп был вывезен в лесопарк в Ленинском районе города. Пропажу ребенка заметила тетя, когда мать мальчика вернулась на родину без него.

- Следственные органы не обращались к нам за помощью в расследовании. Все подробности трагедии узнаем из новостей, - пояснили в консульстве.

Сейчас поисками матери мальчика занимаются сыщики ГУ МВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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