В посольстве Беларуси прокомментировали жестокое убийство 9-летнего мальчика в Екатеринбурге
В посольстве Республики Беларусь в Екатеринбурге прокомментировали убийство 9-летнего мальчика. По данным «КП», мать ребенка сбежала за границу после расправы над сыном. Мальчика били плеткой, но смерть наступила от удушения кляпом.
Труп был вывезен в лесопарк в Ленинском районе города. Пропажу ребенка заметила тетя, когда мать мальчика вернулась на родину без него.
- Следственные органы не обращались к нам за помощью в расследовании. Все подробности трагедии узнаем из новостей, - пояснили в консульстве.
Сейчас поисками матери мальчика занимаются сыщики ГУ МВД региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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