2019-11-28T10:45:08+03:00
Общество

Андрей Рожков нашел способ помочь глухому музыканту из Нижнего Тагила

Бывший участник шоу «Уральские пельмени» пытается собрать деньги на операцию для мальчика
Юлия СТАЛИНА
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Фото: фрагмент видеоФото: фрагмент видео
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Алексей Рудаков из Нижнего Тагила не слышит всю свою жизнь. Но 16-летнему подростку не мешало это заниматься музыкой, парень играет на гитаре и фортепьяно. Недавно у него появился шанс обрести слух, Алексея согласился прооперировать американский доктор. Но поездка за границу стоит больших денег, которых у семьи Рудаковых нет.

К сбору средств подключился знаменитый шоумен Андрей Рожков. Вместе с мальчиком они сняли видео, где звезда «Уральских пельменей» призвал помочь глухому музыканту.

- У Алексея есть шанс услышать музыку, которую он играет для нас. Вы можете помочь ему. Это стоит всего лишь чашки кофе, - заявил Рожков.

Алексей не слышит всю свою жизнь. Фото: Галина Соловьева

Алексей не слышит всю свою жизнь.Фото: Галина Соловьева

Летом Алексею Рудакову сделали первую операцию на одном ухе. За несколько месяцев парень реабилитировался и ждет следующей поездки в Америку. Но этого может не случиться, если семья из Нижнего Тагила не сможет собрать нужную сумму – 4,35 млн рублей до 15 декабря.

Решается судьба Алексея Рудакова.Видео: "Православная Служба Милосердия"

Ранее мы писали об Алексее и рассказывали его историю. Читайте ее по ссылке.

Помочь Алексею Рудакову можно на сайте фонда «Православная Служба Милосердия». (ссылка)

Также публикуем их реквизиты:

Полное наименование: Свердловская региональная общественная организация поддержки социальной деятельности Екатеринбургской епархии «Православная Служба Милосердия»

Сокращенное наименование: РОО Православная Служба Милосердия

Организационно-правовая форма: Общественная организация

ОГРН 1126600005487

ИНН 6658994610

КПП 665801001

Банковские реквизиты: Юридический адрес: 620028, Екатеринбург, Кирова, 65

Почтовый адрес 620028, Екатеринбург, Кирова, 65

Банк Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург

БИК банка 046577674

Корр. счёт 30101810500000000674

Расчетный счет 40703810416540001926

ОКАТО 65401000000 (Свердловская область, г. Екатеринбург, ВерхИсетский район)

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для Рудакова. Без НДС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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