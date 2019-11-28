«Смена прописки» депутатам Гордумы Екатеринбурга обойдется в 21 миллион

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-28T10:59:48+03:00

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Депутаты Гордумы Екатеринбурга все-таки решили переехать в новое помещение ЦУМа. Напомним, что ранее, на прошлом заседании, большинство выступило против, отметив, что на переезд уйдет слишком много денег.

- Я, как депутат, категорически возражаю против расходования бюджетных средств на эти цели, - заявил на прошлой встрече депутат Александр Колесников.

Сегодня, на очередном заседании думы Екатеринбурга, озвучили сумму, в которую обойдется новое помещение – 21 миллион рублей. В стоимость входит покупки мебели и всего необходимого оборудования. О готовности депутатов поменять «место жительства» сообщил руководитель аппарата мэрии Илья Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU