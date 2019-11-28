2019-11-28T09:35:42+03:00
Спорт

Уральские «лисицы» впервые уступили Риге на выездном матче Евролиги

Итоговый счет составил 89:91 – не в нашу пользу
Мария Трапезникова
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Фото: БК УГМКФото: БК УГМК
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Неожиданно для всех баскетболистки УГМК потерпели первое поражение на выездном матче Евролиги. С первый минут хозяйки паркета стали наступать и показали гостьям, что победить им не получится. Но наши «лисицы» все равно решили биться до последнего. И эта решимость помогла им к большому перерыву сравнять счет.

- Рига сегодня сотворила сенсацию, а мы получили неоценимый опыт, который пригодится нам в последующих играх, - рассказали в пресс-службе БК УГМК. – Отдадим должное «лисицам»: они боролись до последнего, но сверхмотивированные хозяйки выжали из себя максимум. Будем сильнее!

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

В третьей четверти УГМК смогли опередить соперниц, однако «Рига» все равно вырвалась вперед. Итоговый счет составил 89:91 – к сожалению, не в нашу пользу.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

ИСТОЧНИК KP.RU

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