Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за лечение, которое ее едва не убило

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-28T09:12:08+03:00

После неправильного лечения женщина ослабла, не могла есть и очень сильно похудела Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В июне 2016 года екатеринбурженка Анна почувствовала себя плохо и пришла за помощью в поликлинику, где дежурил участковый терапевт. Он ее осмотрел и направил в больницу. Там ее начали лечить от пневмонии, однако лучше женщине не становилось. Тогда ее госпитализировали в противотуберкулезный диспансер.

- По снимкам и КТ грудной клетки врач-рентгенолог предположил, что это может быть инфильтративный туберкулез или саркоидоз легких, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – В тот же день в клинике состоялась конференция врачей по поводу состояния Анны.

И было принято решение лечить туберкулез химиотерапией. При этом при проведении диагностики симптомов этой болезни в организме обнаружено не было. Спустя неделю состояние Анны резко ухудшилось: появилась тошнота, слабость и рвота. Врачи поставили ей новый диагноз - лекарственный гепатит.

- Часть препаратов была отменена, но один из них, который обладает сильным гепатотоксическим эффектом, был оставлен, - добавили в Облсуде. – Через пару месяцев Анна обратилась к заведующей отделением с жалобами на высокую температуру.

Врач не осмотрел ее и назначил лекарства, которые еще сильнее испортили ей здоровье. У женщины отсутствовал аппетит, она сильно похудела и обессилила. И только еще спустя полмесяца ей провели диагностику и выявили совершенно другой диагноз – саркоидоз.

- В конце августа ее выписали из диспансера и отправили лечиться самостоятельно. Поправив здоровье, Анна обратилась в суд с требованием вернуть ей деньги за лечение - 23,5 тысячи рублей, - рассказали в Облсуде.

Суд требование удовлетворил и взыскал с больницы больше, чем нужно - 523,5 тысячи рублей. Администрация больницы пыталась решение обжаловать, однако его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU