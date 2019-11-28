На родину терракотовой армии и диких гусей: в Кольцово запускается новый рейс в Китай

СЕГОДНЯ 08:12 2019-11-28T08:14:24+03:00

С 16 декабря в Сиань можно будет улететь четыре раза в неделю

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Всех любителей восточной культуры ждет приятный сюрприз – теперь возможностей улететь в Китай стало еще больше. Аэропорт Кольцово открывает новый рейс в город Сиань, исторический центр страны. Туда с 16 декабря будут летать «Уральские авиалинии».

- Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю на самолете Airbus A320neo вместимостью 176 пассажиров, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Вылет из Екатеринбурга запланирован по понедельникам, средам и субботам в 21:55, по пятницам в 04:20 местного времени. В пути придется провести 6 часов.

Именно в Сиане можно увидеть знаменитую терракоторую армию, а также массу других древнейших достопримечательностей: статуи восьми бессмертных в даосском храме, «лес каменных стрел» и метровую пагоду диких гусей - главный символ города.

Напомним, что на сегодняшний день из столицы Урала уже можно улететь прямыми рейсами в Пекин (четыре раза в неделю), Харбин (раз в неделю) и Ордос (также раз в неделю).

ИСТОЧНИК KP.RU