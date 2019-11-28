2019-11-28T07:45:28+03:00
Спорт

Волейболистки «Уралочки» уступили французским соперницам

Это уже второе их поражение в европейском турнире Лиги чемпионов
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"
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Накануне в Екатеринбурге состоялся домашний матч волейболисток «Уралочки» и двукратного победителя Лиги чемпионов, французского клуба «Канн». Ко второму туру наша сборная подходила всего с одном поражением – 21 ноября она уступила московскому «Динамо».

На старте первой партии «Уралочка» вела равную борьбу, без серьезных отрывов, а под конец вырвала победу – 28:26. Второй сет вновь начинался с равной борьбы. Однако в середине партии французских клуб включил «вторую передачу» и оторвался сначала на 4, затем на 5, а потом и на 6 очков.

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

- Тренерский штаб «Уралочки» берет тайм-аут и выпускает на замену кубинку Аиламу, но это не очень помогает – отрыв не сокращается, а, наоборот, возрастает, - рассказали в пресс-службе ВК «Уралочка».

К третьему сету к нашей сборной вернулась уверенность, но ненадолго. «Канн» довольно быстро сравнил счет. К середине сета «Уралочке» удалось вернуть преимущество в три очка. А в четвертом сете сборная вновь уступила французам – как и в пятом, решающем.

Это стало вторым поражением «Уралочки» в европейском турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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