2019-11-28T07:02:42+03:00
Происшествия

Тушили 58 спасателей: в Екатеринбурге вспыхнул склад

К счастью, все остались целы
Мария Трапезникова
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На Студенческой вспыхнул складНа Студенческой вспыхнул складФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Около 3:49 диспетчеры МЧС получили тревожный вызов с улицы Студенческой. На место выехали 17 бригад спасателей.

- На площади в 100 квадратных метров сгорело бытовое помещение, расположенное на территории научно-производственного объединения, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь тушили 58 человек. С ним справили через полчаса, к 4:18, а уже в 5:15 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, в пожаре, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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