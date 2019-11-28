В Екатеринбурге за миллион рублей заменят поврежденные авариями дорожные ограждения
На сайте госзакупок появились документы, согласно которым администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для замены дорожных ограждений. Ремонту или сносу подвергнутся те из них, которые были каким-либо образом повреждены во время ДТП.
Список участков довольно внушительный – там почти 200 адресов. А заплатить за работу администрация города готова почти миллион рублей.
- Основная часть работ будет проходить в Октябрьском районе. Там нужно будет заменить шумозащитный экран на перекрестке улиц Машинная – Луганская, - отмечается в документах. – Также нужно будет установить газонные и перильные ограждения на улицах Бахчиванджи, Большакова, Декабристов, Луначарского, Куйбышева, Белинского и других.
По контракту, подрядчик должен будет ежемесячно докладывать администрации о ходе работ. Платить ему будут ежеквартально за фактически выполненные участки.
Аукцион продлится до 9 декабря, а все работы должны выполнить до 15 октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU