2019-11-28T06:48:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге за миллион рублей заменят поврежденные авариями дорожные ограждения

В списке около 200 адресов, почти все они – в Октябрьском районе
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге заменят сломанные во время ДТП дорожные огражденияВ Екатеринбурге заменят сломанные во время ДТП дорожные огражденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте госзакупок появились документы, согласно которым администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для замены дорожных ограждений. Ремонту или сносу подвергнутся те из них, которые были каким-либо образом повреждены во время ДТП.

Список участков довольно внушительный – там почти 200 адресов. А заплатить за работу администрация города готова почти миллион рублей.

- Основная часть работ будет проходить в Октябрьском районе. Там нужно будет заменить шумозащитный экран на перекрестке улиц Машинная – Луганская, - отмечается в документах. – Также нужно будет установить газонные и перильные ограждения на улицах Бахчиванджи, Большакова, Декабристов, Луначарского, Куйбышева, Белинского и других.

По контракту, подрядчик должен будет ежемесячно докладывать администрации о ходе работ. Платить ему будут ежеквартально за фактически выполненные участки.

Аукцион продлится до 9 декабря, а все работы должны выполнить до 15 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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