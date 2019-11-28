Последние осенние деньки в Екатеринбурге будут теплыми и бесснежными
Через пару дней заканчивается календарная осень и начинается зима. Однако вместо сильных заморозков и пушкинских метелей екатеринбуржцев ждет мягкая погода и отсутствие снега. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра пообещали горожанам в последние дни осени.
В четверг, 28 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбики термометра днем опустятся до -3…-5. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/сек.
В ночь на 29 ноября будет все также без осадков и облачно, а еще похолодает до -7. Днем потеплеет до -1…-3.
В ночь на 30 ноября будут морозные -9, а вот днем распогодится до -2. Будет также облачно и без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU