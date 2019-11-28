2019-11-28T06:22:19+03:00
Общество

Последние осенние деньки в Екатеринбурге будут теплыми и бесснежными

Днем температура опустится лишь до -3
Мария Трапезникова
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Конец недели будет теплым и бесснежнымКонец недели будет теплым и бесснежнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Через пару дней заканчивается календарная осень и начинается зима. Однако вместо сильных заморозков и пушкинских метелей екатеринбуржцев ждет мягкая погода и отсутствие снега. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра пообещали горожанам в последние дни осени.

В четверг, 28 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбики термометра днем опустятся до -3…-5. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/сек.

В ночь на 29 ноября будет все также без осадков и облачно, а еще похолодает до -7. Днем потеплеет до -1…-3.

В ночь на 30 ноября будут морозные -9, а вот днем распогодится до -2. Будет также облачно и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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