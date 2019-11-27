2019-11-27T19:58:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге назвали имя «Учителя года»

В финале за звание лучшего учителя боролись пять конкурсантов
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Администрация ЕкатеринбургаФото: Администрация Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге назвали имя «Учителя года». Им стала педагог начальных классов гимназии № 45 Мария Карпова. В финале за звание лучшего учителя боролись пять конкурсантов. Педагогам нужно было поучаствовать в дискуссии на тему: «Чему нужно учиться сегодня, чтобы стать успешным завтра?».

- Помимо профессионального пути, который проходят наши педагоги, они по-новому раскрывают себя в подобных конкурсах, - отметила начальник Департамента образования Администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Добавим, в этом году в конкурсе приняли участие 23 педагога. Каждому из них предстояло пройти несколько очных и заочных этапов, а также провести конкурсный урок с незнакомыми учениками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юлия Михалкова побила свой рекорд по поеданию пельменей
На Урале женщина за плохо пропаянные звенья золотого браслета отсудила у магазина 56 тысяч
«Спартаку» выписали штраф за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Дзюбы на матче в Екатеринбурге
На оторвавшейся льдине прибило к острову: двух подростков-рыбаков спасли на Рефтинском водохранилище
В Екатеринбурге подростка сбил трамвай
Прокуратура проверит медицинские учреждения Свердловской области
«Черная пятница» в Альфа-Банке продлится до 1 декабря
Директору спорткомплекса в Ивделе, где мальчик погиб под футбольными воротами, назначат штраф
На Урале пропал Ермак: его поисками занялась полиция
Готовимся к Универсиаде-2023: Дмитрий Песков успокоил жителей Екатеринбурга
Родители свердловских дошкольников оценивают детские сады
Академический признали восьмым районом Екатеринбурга
«Не дошли до “зебры” два метра»: на Урале иномарка сбила женщин, решивших срезать дорогу к пешеходному переходу
«Облкоммунэнерго» осваивает новую территорию
В Екатеринбурге с 2020 года поднимут плату за содержание жилья
С 2020 года школьников переведут на «пятидневку»
«Слоны не чистюли»: в Екатеринбургском зоопарке ответили на обвинения о «грязной Даше»
«Принял за пьяного и выждал момент»: в Екатеринбурге задержали разбойника, набросившегося на прохожего с палкой