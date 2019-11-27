В Екатеринбурге назвали имя «Учителя года»
В Екатеринбурге назвали имя «Учителя года». Им стала педагог начальных классов гимназии № 45 Мария Карпова. В финале за звание лучшего учителя боролись пять конкурсантов. Педагогам нужно было поучаствовать в дискуссии на тему: «Чему нужно учиться сегодня, чтобы стать успешным завтра?».
- Помимо профессионального пути, который проходят наши педагоги, они по-новому раскрывают себя в подобных конкурсах, - отметила начальник Департамента образования Администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
Добавим, в этом году в конкурсе приняли участие 23 педагога. Каждому из них предстояло пройти несколько очных и заочных этапов, а также провести конкурсный урок с незнакомыми учениками.
ИСТОЧНИК KP.RU