Юлия Михалкова побила свой рекорд по поеданию пельменей
Юлия Михалкова побила свой рекорд по поеданию пельменей. Актрисе пришлось съесть за день 58 пельменей во время съемок кулинарной передачи. Бывшая участница «Уральских пельменей» объехала с дегустацией 10 ресторанов Москвы. Об этом она рассказала на своей странице в instagram.
- Знаете ли вы, что россияне за год съедают 25 миллиардов пельменей? Это более 175 штук на человека в год или один пельмень за два дня. Вчера я значительно улучшила эту статистику. Во время съемок кулинарной передачи про изготовление этого популярного блюда я объехала десять ресторанов Москвы, пообщалась с поварами, снялась в десятках дублей. Итог: пришлось съесть 58 пельменей! За один день!А вы говорите жизнь актера легкая, - рассказала Михалкова в instagram.
Напомним, недавно Юлия рассказала, почему она покинула коллектив «Уральских пельменей». Актриса рассказала, что решение уйти было не спонтанным и причин было много. Но основная - боязнь «застрять в одном образе».
ИСТОЧНИК KP.RU