2019-11-27T19:45:25+03:00
Общество

Юлия Михалкова побила свой рекорд по поеданию пельменей

Актрисе пришлось съесть 58 пельменей во время съемок кулинарной передачи
Алина СУРИНА
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Фото: instagram Юлии МихалковойФото: instagram Юлии Михалковой
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Юлия Михалкова побила свой рекорд по поеданию пельменей. Актрисе пришлось съесть за день 58 пельменей во время съемок кулинарной передачи. Бывшая участница «Уральских пельменей» объехала с дегустацией 10 ресторанов Москвы. Об этом она рассказала на своей странице в instagram.

- Знаете ли вы, что россияне за год съедают 25 миллиардов пельменей? Это более 175 штук на человека в год или один пельмень за два дня. Вчера я значительно улучшила эту статистику. Во время съемок кулинарной передачи про изготовление этого популярного блюда я объехала десять ресторанов Москвы, пообщалась с поварами, снялась в десятках дублей. Итог: пришлось съесть 58 пельменей! За один день!А вы говорите жизнь актера легкая, - рассказала Михалкова в instagram.

Напомним, недавно Юлия рассказала, почему она покинула коллектив «Уральских пельменей». Актриса рассказала, что решение уйти было не спонтанным и причин было много. Но основная - боязнь «застрять в одном образе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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