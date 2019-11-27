2019-11-27T19:13:48+03:00
Общество

На Урале женщина за плохо пропаянные звенья золотого браслета отсудила у магазина 56 тысяч

Бракованное украшение стоило почти 13 тысяч рублей
Алина СУРИНА
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После отказа продавца вощвращать деньги за бракованное украшение женщина пошла в судПосле отказа продавца вощвращать деньги за бракованное украшение женщина пошла в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Североуральске женщина купила золотой браслет 585 пробы, стоимостью почти 13 тысяч рублей. Дома она заметила, что звенья у украшения плохо пропаяны. С претензией она обратилась к продавцу магазина. Ей предложили отремонтировать изделие, так как ювелирные изделия нельзя вернуть или обменять.

- После ремонта потребитель обнаружила, что недостаток не устранен, при этом ещё и ощущались заусенцы. Кроме того, плохо пропаянные стыки звеньев стали причиной их разрыва. Потребитель вновь обратилась в магазин с требованием вернуть деньги за некачественный товар, но продавец настаивала на том, что деньги не вернут, возможен только ремонт, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Тогда женщина решила обратиться за помощью в Роспотребнадзор. Специалисты помогли ей оформить исковое заявление в суд, где с продавца решили взыскать стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда, возмещение убытков и судебных расходов. Кроме того магазин должен выплатить жительнице Североуральска штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя - всего 56 656 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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