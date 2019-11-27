«Спартаку» выписали штраф за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Дзюбы на матче в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:45 2019-11-27T18:47:28+03:00

Матерные фразы в адрес футболиста звучали на матче с «Уралом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сегодня оштрафовал московский «Спартак» за матерные кричалки болельщиков в адрес Артема Дзюбы на матче с «Уралом». Команде придется выплатить 100 тысяч рублей.

- Позиция комитета всегда была непримиримой к нецензурной брани на стадионе, неважно, в чей адрес она звучит, - процитировали в сообществе K/On/Off главу КДК Артура Григорьянца.

Напомним, последний домашний матч екатеринбургских футболистов «Урала» и московской сборной «Спартак» прошел 25 ноября. Его так ждали, что все билеты были выкуплены за несколько дней, а трибуны заполнили больше 14 тысяч фанатов. Матч завершился вничью - со счетом 0:0.

ИСТОЧНИК KP.RU