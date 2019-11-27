«Спартаку» выписали штраф за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Дзюбы на матче в Екатеринбурге
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сегодня оштрафовал московский «Спартак» за матерные кричалки болельщиков в адрес Артема Дзюбы на матче с «Уралом». Команде придется выплатить 100 тысяч рублей.
- Позиция комитета всегда была непримиримой к нецензурной брани на стадионе, неважно, в чей адрес она звучит, - процитировали в сообществе K/On/Off главу КДК Артура Григорьянца.
Напомним, последний домашний матч екатеринбургских футболистов «Урала» и московской сборной «Спартак» прошел 25 ноября. Его так ждали, что все билеты были выкуплены за несколько дней, а трибуны заполнили больше 14 тысяч фанатов. Матч завершился вничью - со счетом 0:0.
ИСТОЧНИК KP.RU