2019-11-27T18:27:45+03:00
Общество

На оторвавшейся льдине прибило к острову: двух подростков-рыбаков спасли на Рефтинском водохранилище

В спасательной операции участвовали 19 человек
Алина СУРИНА
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Подростки рыбачили на Рефтинском водохранилищеПодростки рыбачили на Рефтинском водохранилищеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двух подростков-рыбаков спасли на Рефтинском водохранилище. На оторвавшейся льдине их прибило к острову, который находится в 500 метрах от берега. Когда приехали спасатели, рыбаки уже были на острове. Оттуда было решено их вызволять на надувной лодке. В спасательной операции участвовали 19 специалистов.

- В 16:55 к водохранилищу прибыли первые спасательные подразделения. Оценив обстановку было принято решение направить к острову надувную лодку. Спасательная операция длилась менее часа. Пострадавшими оказались два подростка, которые переданы для осмотра бригаде скорой помощи, - рассказали в МЧС Свердловской области.

В МЧС напоминают, что выход на неокрепший лёд водоёмов смертельно опасен. Процесс формирования ледового покрова на Среднем Урале еще не завершился и его толщина небезопасна для выхода на лёд человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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