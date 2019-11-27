На оторвавшейся льдине прибило к острову: двух подростков-рыбаков спасли на Рефтинском водохранилище
Двух подростков-рыбаков спасли на Рефтинском водохранилище. На оторвавшейся льдине их прибило к острову, который находится в 500 метрах от берега. Когда приехали спасатели, рыбаки уже были на острове. Оттуда было решено их вызволять на надувной лодке. В спасательной операции участвовали 19 специалистов.
- В 16:55 к водохранилищу прибыли первые спасательные подразделения. Оценив обстановку было принято решение направить к острову надувную лодку. Спасательная операция длилась менее часа. Пострадавшими оказались два подростка, которые переданы для осмотра бригаде скорой помощи, - рассказали в МЧС Свердловской области.
В МЧС напоминают, что выход на неокрепший лёд водоёмов смертельно опасен. Процесс формирования ледового покрова на Среднем Урале еще не завершился и его толщина небезопасна для выхода на лёд человека.
ИСТОЧНИК KP.RU