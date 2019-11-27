СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-27T17:43:42+03:00

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В Екатеринбурге подростка сбил трамвай. Школьник хотел успеть добежать до пешеходного перехода, пока горел зеленый сигнал светофора. ДТП произошло сегодня днем на Фучика, 7.

- Водитель трамвая 5 маршрута при движении по улице Фучика со стороны улицы 8 Марта в сторону улицы Белинского допустил наезд на 15- летнего мальчика, который пересекал трамвайные пути справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Мальчика увезли в детскую больницу с тупой травмой живота, ушибами и ссадинами головы.

Напомним, в Первоуральске сегодня утром водитель машины Toyota сбил двух женщин, перебегавших дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. От сильного удара одна из них скончалась на месте, вторую госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU