2019-11-27T17:13:39+03:00
Общество

Прокуратура проверит медицинские учреждения Свердловской области

Ведомство организует проверки из-за сообщений о нарушениях в больницах региона
Алина СУРИНА
Поделиться:
После проверки прокуратура привлечет виновных лиц к ответственностиПосле проверки прокуратура привлечет виновных лиц к ответственностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура проверит медицинские учреждения Свердловской области. Ведомство организует проверки из-за сообщений о нарушениях в больницах региона. Жалобы поступали на учреждения здравоохранения в Верхней Салде, Ирбите, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, и в поселках Зюзельский и Кишкинское.

- Будет дана правовая оценка материально-техническому обеспечению организаций; соблюдению порядка использования и распоряжения закрепленным имуществом, целевому использованию финансовых ресурсов, выделенных на эксплуатацию зданий; санитарно-гигиеническому и техническому состоянию зданий медицинских учреждений; соблюдению норм противопожарной безопасности, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После проверки прокуратура привлечет виновных лиц к ответственности. А найденные ведомством нарушения больницам и поликлиникам региона нужно будет устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Спартаку» выписали штраф за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Дзюбы на матче в Екатеринбурге
На оторвавшейся льдине прибило к острову: двух подростков-рыбаков спасли на Рефтинском водохранилище
В Екатеринбурге подростка сбил трамвай
«Черная пятница» в Альфа-Банке продлится до 1 декабря
Директору спорткомплекса в Ивделе, где мальчик погиб под футбольными воротами, назначат штраф
На Урале пропал Ермак: его поисками занялась полиция
Готовимся к Универсиаде-2023: Дмитрий Песков успокоил жителей Екатеринбурга
Родители свердловских дошкольников оценивают детские сады
Академический признали восьмым районом Екатеринбурга
«Не дошли до “зебры” два метра»: на Урале иномарка сбила женщин, решивших срезать дорогу к пешеходному переходу
«Облкоммунэнерго» осваивает новую территорию
В Екатеринбурге с 2020 года поднимут плату за содержание жилья
С 2020 года школьников переведут на «пятидневку»
«Слоны не чистюли»: в Екатеринбургском зоопарке ответили на обвинения о «грязной Даше»
«Принял за пьяного и выждал момент»: в Екатеринбурге задержали разбойника, набросившегося на прохожего с палкой