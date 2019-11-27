СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-27T17:13:39+03:00

После проверки прокуратура привлечет виновных лиц к ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведомство организует проверки из-за сообщений о нарушениях в больницах региона

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Прокуратура проверит медицинские учреждения Свердловской области. Ведомство организует проверки из-за сообщений о нарушениях в больницах региона. Жалобы поступали на учреждения здравоохранения в Верхней Салде, Ирбите, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, и в поселках Зюзельский и Кишкинское.

- Будет дана правовая оценка материально-техническому обеспечению организаций; соблюдению порядка использования и распоряжения закрепленным имуществом, целевому использованию финансовых ресурсов, выделенных на эксплуатацию зданий; санитарно-гигиеническому и техническому состоянию зданий медицинских учреждений; соблюдению норм противопожарной безопасности, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После проверки прокуратура привлечет виновных лиц к ответственности. А найденные ведомством нарушения больницам и поликлиникам региона нужно будет устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU