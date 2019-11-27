«Черная пятница» в Альфа-Банке продлится до 1 декабря

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-27T16:53:13+03:00

У компаний и индивидуальных предпринимателей есть возможность до первого декабря открыть расчетный счет со скидкой 50%

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В Альфа-Банке у компаний и индивидуальных предпринимателей есть возможность до первого декабря открыть расчетный счет со скидкой 50% на обслуживание. Данная скидка будет действовать на протяжении всего года.

Это предложение предназначено для новых клиентов, которые впервые приходят в Альфа-Банк. Скидка 50% распространяется на тарифные планы, которые наиболее востребованы клиентами малого и среднего бизнеса. Речь идет о тарифах «Лучший старт», «Удачный выбор», а также «ВЭД+» с ежемесячной формой оплаты.

Акция "черная пятница" длится в банке целую неделю - вплоть до 1 декабря. Скидку получают все новые клиенты, независимо от того, через какие каналы они открывают счет: в отделении, подают онлайн-заявку на сайте банка или вызывают выездного менеджера банка.

Глава блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин рассказал, что в 2018 году в дни проведения акции «Черная пятница» банк увеличил привлечение клиентов на 30%. В текущем году руководство финансовой организации рассчитывает на еще больший эффект. Компании МСБ заинтересованы обслуживаться в банке, который может обеспечить им технологичные сервисы, проведение расчетов в один клик в круглосуточном режиме, а внушительные скидки подогревают этот интерес.

Это взаимовыгодное сотрудничество - предприниматели начинают работать с высокотехнологичным современным банком, при этом получая серьезную экономию на обслуживании, а банк в свою очередь наращивает лояльную клиентскую базу, подытожил Осин.

ИСТОЧНИК KP.RU