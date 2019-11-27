2019-11-27T17:21:36+03:00
Общество

Директору спорткомплекса в Ивделе, где мальчик погиб под футбольными воротами, назначат штраф

Мужчина сам попросил передать уголовное дело в суд
Алина СУРИНА
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Фото: Следственный комитет Свердловской областиФото: Следственный комитет Свердловской области
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Директору спорткомплекса в Ивделе, где мальчик погиб под упавшими на него футбольными воротами, назначат штраф. Мужчина сам попросил следственный комитет передать уголовное дело в суд. Его обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

- С учётом того, что предусмотренные законом основания для этого имелись (совершение впервые преступления средней тяжести и возмещение морального ущерба родственникам погибшего ребёнка), следователем вынесено постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемый поставил на принадлежащем ему участке ворота не соответствующие требованиям безопасности. Кроме того, на массивной металлической конструкции не было таблички, запрещающей использовать ее не по назначению.

Напомним, в сентябре 14 - летний мальчик во время игры с мячом подпрыгнул, ухватившись двумя руками за верхнюю перекладину металлической конструкции, затем стал раскачиваться, что и привело к опрокидыванию ворот. Подросток от полученной черепно-мозговой травмы скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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