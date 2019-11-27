На Урале пропал Ермак: его поисками занялась полиция

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-27T15:33:52+03:00

У Ермака высокий рост и худощавое телосложение. Фото: МО МВД России «Невьянский

В полиции просят откликнуться всех, кто его видел

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В Невьянске пропал 19-летний парень по имени Ермак. Он перестал выходить на связь еще в октябре. Родные Ермака Антонова обратились в полицию.

Приметы парня: рост 190 сантиметров, худощавое телосложения, волосы темно-русого цвета и серо-голубые глаза.

- Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Антонова Ермака Андреевича, просим сообщить в МО МВД России «Невьянский», - попросили в ведомстве.

Связаться можно со старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска Андреем Шадриным. Его телефон 8-904-982-52-26, номер дежурной части 8(343-56)-2-38-68. Также можно обратиться по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU