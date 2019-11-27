Родители свердловских дошкольников оценивают детские сады

СЕГОДНЯ 14:42 2019-11-27T15:58:35+03:00

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В Свердловской области до 30 ноября 2019 года проводится независимая оценка качества оказания услуг дошкольными образовательными учреждениями. На основе мнения родителей будут составлены рейтинги учреждений, а по результатам оценки приняты меры по улучшению качества работы учреждений. Всего оцениваются 1200 детских садов региона.

Сбор мнений родителей по поручению министерства образования и молодежной политики Свердловской области осуществляет независимая исследовательская компания «АС-Холдинг». Родителям достаточно заполнить короткую анкету на сайте независимаяоценкакачества.рф. Вопросы анкеты касаются доступности информации о дошкольном учреждении на общедоступных ресурсах (стенд организации, официальный сайт), комфортности условий оказания услуг, доброжелательности сотрудников, условий доступности для инвалидов и общей удовлетворенности качеством услуг. Также в анкете предусмотрена возможность указать на проблемы учреждений или высказать свои предложения по улучшению работы детского сада. Опрос полностью анонимен, ответы будут использованы в обобщенном виде.

Итоговые результаты независимой оценки качества оказания услуг дошкольными учреждениями Свердловской области будут опубликованы до 31 декабря 2019 года на официальном портале для размещения информации о государственных организациях и их деятельности (bus.gov.ru).