«Не дошли до “зебры” два метра»: на Урале иномарка сбила женщин, решивших срезать дорогу к пешеходному переходу

СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-27T14:08:14+03:00

Одна из них погибла на месте, а вторую с различными травмами увезли в больницу

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В Первоуральске сегодня утром, 27 ноября, произошло серьезное ДТП с участием двух пешеходов. На улице Сакко и Ванцетти, в нескольких метрах от «зебры», 59-летний водитель Toyota сбил двух женщин, которые переходили дорогу.

- В результате сильного удара одна из них скончалась на месте, а вторую срочно госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Как рассказала пострадавшая, они со знакомой вышли на остановке из автобуса и направились по краю проезжей части к пешеходному переходу. Не дойдя до него полтора-два метра, они решили срезать и зайти на «зебру» наискосок. В этот момент мимо проезжал автомобиль и сбил их.

Прибывшие на место инспекторы ГИБДД выяснили, что стаж водителя иномарки составил 11 лет – и за это время он ни разу не привлекался к административной ответственности. В момент аварии на пешеходах не было никаких светоотражающих элементов.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. А также напоминает о соблюдении ПДД – особенно в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU