«Облкоммунэнерго» осваивает новую территорию

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-27T13:55:53+03:00

«Облкоммунэнерго» будет эксплуатировать две трансформаторные подстанции мощностью 110 кВ каждая, 38 распределительных ТП и 62,5 км. линий электропередачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зону ответственности предприятия вошел поселок Рефтинский – теперь оно отвечает в муниципалитете за электроснабжение 75 % потребителей

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В зону ответственности предприятия вошел поселок Рефтинский – теперь оно отвечает в муниципалитете за электроснабжение 75 % потребителей. Специалисты компании будут эксплуатировать электросетевую инфраструктуру в рамках договора аренды, заключенного с МУП «ПТЖКХ» сроком на 20 лет.

- Решение о передаче сетей принял собственник - администрация муниципалитета. На потребителях смена эксплуатирующей организации никак не отразится. Жителям поселка нужно только знать контакты, куда обращаться в случае перебоев с электроснабжением, - прокомментировал управляющий МУП «ПТЖКХ» Рефтинского ГО Дмитрий Васильев.

«Облкоммунэнерго» будет эксплуатировать две трансформаторные подстанции мощностью 110 кВ каждая, 38 распределительных ТП и 62,5 км. линий электропередачи. Энергетики проведут аудит переданных энергообъектов и далее разработают план необходимых мероприятий для обеспечения качественного энергоснабжения поселка.

- Мы взяли на себя серьезные обязательства - отвечать за электроснабжение всего муниципалитета. В ближайшее время предстоит понять, что сделать в первую очередь, увидеть «слабые» места в электросетевой инфраструктуре поселка. И работать так, чтобы гарантировать потребителям надежное электроснабжение и развивать сети. Уверен, мы справимся с этой задачей, у компании есть необходимые ресурсы и серьезный опыт – сегодня мы присутствуем в 41 муниципалитете Свердловской области, – рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Для обслуживания электросетевого хозяйства в поселке создали филиал Асбестовского территориального подразделения энергопредприятия. Потребители могут задавать вопросы по качеству и надёжности, технологическому присоединению к электросетям сотрудникам Рефтинского участка по телефону 8-343-65-3-00-40. А также обращаться в Центр обслуживания клиентов «Облкоммунэнерго» через сайт компании okenergo.com или по телефону 8-800-2500-343 (звонок бесплатный).