В Екатеринбурге с 2020 года поднимут плату за содержание жилья

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-27T13:52:22+03:00

Расценки у каждого дома свои Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расценки зависят от наличия в доме лифа, мусоропровода, газа и водоснабжения

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге с 1 января 2020 года поднимут плату за содержание жилья и текущий ремонт общего имущества. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэрии.

Изменение ставок за содержание жилья у всех пройдет по-разному. Расценки зависят от наличия в доме лифа, мусоропровода, газа и водоснабжения.

Теперь у негазифицированных домов с лифтом ставка поднимется до 27,71 рублей, без лифта – до 21,29 рубля. А у газифицированных, с лифтом, - до 26,92 рублей, без лифта – 20,69 рублей.

Полный список всех тарифов можно посмотреть на сайте администрации Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU