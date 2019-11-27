2019-11-27T13:52:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге с 2020 года поднимут плату за содержание жилья

Расценки зависят от наличия в доме лифа, мусоропровода, газа и водоснабжения
Мария Трапезникова
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Расценки у каждого дома своиРасценки у каждого дома своиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с 1 января 2020 года поднимут плату за содержание жилья и текущий ремонт общего имущества. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэрии.

Изменение ставок за содержание жилья у всех пройдет по-разному. Расценки зависят от наличия в доме лифа, мусоропровода, газа и водоснабжения.

Теперь у негазифицированных домов с лифтом ставка поднимется до 27,71 рублей, без лифта – до 21,29 рубля. А у газифицированных, с лифтом, - до 26,92 рублей, без лифта – 20,69 рублей.

Полный список всех тарифов можно посмотреть на сайте администрации Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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