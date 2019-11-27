В Екатеринбурге с 2020 года поднимут плату за содержание жилья
В Екатеринбурге с 1 января 2020 года поднимут плату за содержание жилья и текущий ремонт общего имущества. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэрии.
Изменение ставок за содержание жилья у всех пройдет по-разному. Расценки зависят от наличия в доме лифа, мусоропровода, газа и водоснабжения.
Теперь у негазифицированных домов с лифтом ставка поднимется до 27,71 рублей, без лифта – до 21,29 рубля. А у газифицированных, с лифтом, - до 26,92 рублей, без лифта – 20,69 рублей.
Полный список всех тарифов можно посмотреть на сайте администрации Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU