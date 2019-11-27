С 2020 года школьников переведут на «пятидневку»
В Екатеринбурге школьников с 1 сентября 2020 года переведут на пятидневную неделю. Правда, такие важные изменения коснутся только начальной школы – с 1 по 4 классы.
К такому мнению пришла рабочая группа, в которую вошли директора восьми школ Екатеринбурга и сотрудники Департамента образования.
- С 2020 года возможно перевести на пятидневную учебную неделю начальные классы оставшихся 30-ти школ. Другие образовательные учреждения уже давно перешли на новую систему, - отметила начальник Департамента образования Екатерина Сибирцева. – Учеников постарше будем переводить позже. Сейчас разрабатываются проекты вариантов учебных планов. Для педагогов суббота выходным днем не станет.
Таким образом, с 1 сентября 2020 года всем начальным классам рекомендуют перейти на пятидневную рабочую неделю. Однако окончательное решение остается за ними. Средние и старшие классы смогут поменять график только в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU