2019-11-27T12:15:31+03:00
Происшествия

«Принял за пьяного и выждал момент»: в Екатеринбурге задержали разбойника, набросившегося на прохожего с палкой

Он хотел ограбить случайного встречного, и теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на прохожего. Им оказался 27-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Ночью, в начале августа, он набросился на проходящего мимо мужчину и обокрал, рассказывает ngzt.ru.

- Злоумышленник, вооружившись палкой, отобрал у пострадавшего 4 200 рублей и другое ценное имущество на сумму 57 тысяч рублей, после чего скрылся, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Пострадавший сразу же пошел в полицию – по его словам составили фоторобот разбойника. Задержать его удалось только пару дней назад, 25 ноября.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Сам грабитель объяснил, что он заметил прохожего, который в тот момент, по его мнению, находился в пьяном виде, и решил этим воспользоваться, - добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Он проследил за мужчиной, выбрал удобный момент и напал на него с палкой. Свою вину он сразу же признал.

Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Разбой» и отправили под арест, где он будет находиться до решения суда. Максимальный срок, который ему теперь грозит, - 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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