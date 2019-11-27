«Культура важнее»: федеральный инспектор заступился за екатеринбургский кинотеатр «Салют»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-27T11:55:31+03:00

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Сегодня на заседании Гордумы прошла жаркая дискуссия о судье одного из старейших кинотеатров Екатеринбурга, «Салюте». На встрече решали, нужно ли объединять организацию с ККТ «Космос», а здание отдавать Дворцу молодежи. И в нем уже показывать детские фильмы и мультики.

За «Салют» заступился главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган. Он отметил, что кинотеатр – это история, которую обязательно нужно сохранить, к тому же местный бренд.

- Это самый старый кинотеатр. Вы хотите войти в историю как те, кто закроют его? – Обратился Каган к депутатам. – А не лучше ли сделать там ремонт? Я не поленился сходить в кинотеатр. Коллеги, давайте мыслить стратегически, на поколения вперед. С точки зрения истории его перепрофилировать нельзя. Культура важнее.

Напомним, что изначально «Салют» хотели закрыть, а здание отдать Дворцу молодежи, чтобы в нем разместились кружки и секции. Всем сотрудникам даже предложили заранее позаботиться о своем будущем и сменить место работы. А горожане даже стали собирать подписи в поддержку старейшего кинотеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU