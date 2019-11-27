В России готовят масштабную кредитную амнистию

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-27T11:18:21+03:00

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В России с 1 января 2020 года предложили объявить кредитную амнистию, чтобы снизить уровень социальной напряженности из-за высокого уровня закредитованности населения. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин.

В пояснительной записке к документу указано, что гражданам простят пени и штрафы по потребительским кредитам и ипотеке. Но основную сумму займа нужно погасить согласно прописанным в договоре срокам, пишет издание News.ru.

Сегодня в России розничный кредитный портфель растет на 20% в год, а доходы населения продолжают снижаться.

«Рост розничного кредитного портфеля не подкрепляется ростом реальных доходов населения, поэтому влечет рост доли расходов на обслуживание кредитов», - указано в документе.

С января по сентябрь 2019 года объем кредитов для физических лиц в России вырос на 15% - с 14,7 триллиона до 16,9 триллиона рублей. Растет и ссудная задолженность физлиц.

Эти показатели создают условия для проведения кредитной амнистии граждан-должников, уверен депутат. Для этого нужно в федеральный закон «О потребительском кредите» внести поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU