2019-11-27T11:01:47+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из-за столкновения двух легковушек пострадала девочка-подросток

Ее с ушибом грудной клетки увезли на «скорой»
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге этим утром, около 7:28, произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок, в котором пострадала девочка-подросток. Toyota поворачивала налево и не уступила дорогу проезжающей по встречке Volkswagen.

- В результате столкновения в аварии сильно пострадала 14-летняя девочка подросток, которая находилась на переднем сидении одной из легковушек. Ее бригадой скорой помощи срочно госпитализировали в горбольницу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Предварительно ей диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В момент аварии она была пристегнута ремнем безопасности.

На место для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Все обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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