В Екатеринбурге из-за столкновения двух легковушек пострадала девочка-подросток
В Екатеринбурге этим утром, около 7:28, произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок, в котором пострадала девочка-подросток. Toyota поворачивала налево и не уступила дорогу проезжающей по встречке Volkswagen.
- В результате столкновения в аварии сильно пострадала 14-летняя девочка подросток, которая находилась на переднем сидении одной из легковушек. Ее бригадой скорой помощи срочно госпитализировали в горбольницу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Предварительно ей диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В момент аварии она была пристегнута ремнем безопасности.
На место для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Все обстоятельства будут установлены в ходе расследования.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
ИСТОЧНИК KP.RU