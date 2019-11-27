2019-11-27T10:38:26+03:00
Общество

В Екатеринбурге впервые покажут уникальные картины Кандинского

Их на пять дней привезет частная питерская галерея
Мария Трапезникова
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Фото: Выставочный центр "Уральские выставки"Фото: Выставочный центр "Уральские выставки"
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В столицу Урала впервые привезут 66 уникальных картин знаменитого российского художника Василия Кандинского. Большинство работ художника хранятся в ведущих мировых музеях и частных коллекциях. А привезет их в Екатеринбург владелец частной галереи PS Gallery Павел Башмаков.

- Посетители выставки увидят редчайшие графические работы из серий из серий Klänge («Звуки»), Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»), а также красочные литографии разных периодов, - отмечают в выставочном центре «Уральские выставки».

Фото: Выставочный центр "Уральские выставки"

Фото: Выставочный центр "Уральские выставки"

Часть оригинальной графики, составившей экспозицию, была издана после смерти художника его вдовой и наследницей Ниной Кандинской. Общая стоимость всех привозимых на Урал работ – 7-8 миллионов рублей.

Увидеть уникальные картины можно будет в Уральском центре развития дизайна (Горького, 4А) с 4 по 8 декабря. На выставке «АРТ Екатеринбург» покажут работы и других художников, работающих в самых разных направлениях – живопись и графика, скульптура и пластика, а также художественная фотография.

Фото: Выставочный центр "Уральские выставки"

Фото: Выставочный центр "Уральские выставки"

ИСТОЧНИК KP.RU

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