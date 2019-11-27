В Екатеринбурге на тысячу горожан приходится 315 легковушек

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-27T10:19:13+03:00

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В Екатеринбурге на тысячу горожан приходится 315 легковых автомобилей – оказалось, что это выше общероссийского показателя. Тогда как в среднем по стране этот показатель держится на отметке 306 штук на тысячу человек. К таким выводам пришли аналитики из «Автостат».

- Этот показатель выше только в пяти крупнейших городах. Кроме Екатеринбурга, в пятерку лидеров «выбились» Самара (344 штуки), Краснодар (343), Санкт-Петербург (330) и Воронеж (315), - отметили в пресс-службе сервиса.

Фото: "Автостат"

Интересно, что столица страны, Москва, оказались лишь на восьмом месте – в ней показатель всего 293 автомобиля на тысячу человек. Цифры исследования взяты на 1 июля 2019 года. Аналитики рассматривали города, в которых население составило больше миллиона жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU