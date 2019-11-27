Уральцы вновь начали массово болеть ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-27T09:28:14+03:00

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Жители Свердловской области вновь начали массово болеть ОРВИ. Так, за неделю, с 18 по 24 ноября, зарегистрировано больше 26 тысяч заболеваний, из них 12,5 тысяч – только в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Чаще всего болеют школьники.

- В Свердловской области растет количество заболевших пневмонией. За минувшую неделю предварительный диагноз поставили 1 116 раз, - отметили в пресс-службе. – Больше половины заболевших пневмонией (51,8%) – взрослые, еще 28,7% - дети от 7 до 17 лет.

Проблема в том, что пневмония проходит у свердловчан в легкой форме (зачастую больше похоже на ОРВИ), поэтому в больницы они обращаются несвоевременно. И выходят в общество уже будучи больными.

Напомним, по исследованию Роспотребнадзора выяснилось, что две недели назад среди населения было выявлено 23 тысячи человек. Это на три тысячи меньше, чем сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU