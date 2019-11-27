«Елки Желаний» появились на объектах Свердловской железной дороги в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-27T08:44:31+03:00

На вокзале Екатеринбург и на Свердловской детской железной дороге в ЦПКиО им. Маяковского установлены новогодние деревья с открытками-обращениями к Деду Морозу

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Свердловская магистраль присоединилась к благотворительному проекту «Елка Желаний». На вокзале Екатеринбург и на Свердловской детской железной дороге в ЦПКиО им. Маяковского установлены новогодние деревья с открытками-обращениями к Деду Морозу. Их авторы – дети из детских домов и из семей, находящихся в кризисном положении, дети-инвалиды, а также пожилые люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

В роли Деда Мороза может выступить любой желающий. Для этого нужно взять с елки открытку и купить указанный в ней новогодний подарок – исполнить чью-то мечту (в пожеланиях нет ничего дороже 3 тыс. рублей). Подробная инструкция находится внутри каждой открытки и на информационных стендах проекта, установленных рядом с елками.

«Елки Желаний» ждут тех, кто хочет помочь детям и людям пожилого возраста встретить праздник счастливыми. Акция продлится до 22 декабря 2019 года. А после 20 января 2020 года в группе «Елка Желаний» в социальной сети ВКонтакте будет опубликован отчет с фотографиями.

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Благотворительность – один из важнейших способов взаимодействия ОАО «РЖД» с обществом. В этих целях холдинг сотрудничает с некоммерческими организациями и организует специальные акции. Так, с 2016 года ОАО «РЖД» ежегодно проводит благотворительный забег «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника. Собранные средства поступают в благотворительный фонд для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.