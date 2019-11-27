В Екатеринбурге ФСБ накрыла группировку, продающую контрафактные сигареты

СЕГОДНЯ 08:38 2019-11-27T08:42:19+03:00

Группировку поймали во время погрузки в "Газель". Фото: УФСБ по Свердловской области

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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и полицейские задержали группировку, торгующую контрафактными сигаретами.

- В ходе спецоперации задержаны уроженцы одной из стран СНГ. При погрузке контрафактных сигарет в грузовой автомобиль марки «Газель» из незаконного оборота изъято 3500 пачек контрафактных сигарет: «ТУ-154», «Столичные», «Космос», - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

По предварительным данным, ущерб бюджету от «работы» криминальной группировки составил больше миллиона рублей.

Задержаны выходцы одной из республик СНГ. Фото: УФСБ по Свердловской области

Силовики считают, что контрафактные сигареты продавали по всей области.

Сейчас все сигареты изъяты и переданы на хранение в УМВД Екатеринбурга. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU