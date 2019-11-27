В Екатеринбурге ФСБ накрыла группировку, продающую контрафактные сигареты
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и полицейские задержали группировку, торгующую контрафактными сигаретами.
- В ходе спецоперации задержаны уроженцы одной из стран СНГ. При погрузке контрафактных сигарет в грузовой автомобиль марки «Газель» из незаконного оборота изъято 3500 пачек контрафактных сигарет: «ТУ-154», «Столичные», «Космос», - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
По предварительным данным, ущерб бюджету от «работы» криминальной группировки составил больше миллиона рублей.
Задержаны выходцы одной из республик СНГ. Фото: УФСБ по Свердловской области
Силовики считают, что контрафактные сигареты продавали по всей области.
Сейчас все сигареты изъяты и переданы на хранение в УМВД Екатеринбурга. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU